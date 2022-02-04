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1 час назад

Инженеры ЧФ провели учения на полигоне в Крыму

Специалисты морской инженерной службы Черноморского флота провели учения на полигоне Ангарский в Крыму. Они использовали новейшие специальные автомобили разминирования.

Инженеры ЧФ провели учения на полигоне в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

«Специальный автомобиль группы разминирования на базе пикапа УАЗ-2363 предназначен для выполнения задач оперативного разминирования местности и объектов инфраструктуры, перевозки взрывоопасных предметов 1-й степени опасности без взрывателей», — отметили в пресс-службе.

Инженеры выполнили проверку маршрутов выдвижения войск, инженерную разведку дорог, идентификацию взрывоопасных предметов.

Они также отработали транспортировку взрывоопасных предметов к месту ликвидации.

Ранее Newinform сообщал, что боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-8АМТШ «Терминатор» приняли участие в ракетных стрельбах во время учений на Кубани.

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