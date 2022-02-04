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59 минут назад

Российские боевые корабли «отразили» авиаудары в Атлантике: видео

Боевые корабли Северного флота России провели учения в северо-восточной части Атлантического океана по отражению атак средств воздушного нападения условного противника. Об этом сообщает Министерство обороны России, опубликовавшее видеозапись учебных маневров, в которых приняли участие крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Касатонов».

«Учение по отражению ударов авиации и противокорабельных ракет было проведено при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки с условным поражением воздушных целей зенитными огневыми средствами кораблей. Учение было проведено в сложных гидрометеорологических условиях при порывистом ветре и волнении моря до 6 баллов», – отмечается в сообщении оборонного ведомства.

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