Боевые корабли Северного флота России провели учения в северо-восточной части Атлантического океана по отражению атак средств воздушного нападения условного противника. Об этом сообщает Министерство обороны России, опубликовавшее видеозапись учебных маневров, в которых приняли участие крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Касатонов».
«Учение по отражению ударов авиации и противокорабельных ракет было проведено при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки с условным поражением воздушных целей зенитными огневыми средствами кораблей. Учение было проведено в сложных гидрометеорологических условиях при порывистом ветре и волнении моря до 6 баллов», – отмечается в сообщении оборонного ведомства.