«Учение по отражению ударов авиации и противокорабельных ракет было проведено при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки с условным поражением воздушных целей зенитными огневыми средствами кораблей. Учение было проведено в сложных гидрометеорологических условиях при порывистом ветре и волнении моря до 6 баллов», – отмечается в сообщении оборонного ведомства.