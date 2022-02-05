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32 минуты назад

Российские Ту-22М3 выполнили патрулирование над Белоруссией

Два дальних российских бомбардировщика Ту-22м3 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, сообщило Минобороны России.

Российские Ту-22М3 выполнили патрулирование над Белоруссией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 Воздушно-космических сил выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

В ходе полета были отработаны вопросы по решению совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии. Продолжительно полета составила около четырех часов.

Отмечается, что российские Ту-22м3 вернулись на аэродром базирования на территории России.

В прошлом году российские военные направляли в Белоруссию для патрулирования самолеты Ту-22М3 и Ту-160. Эти самолеты относятся к дальней авиации Воздушно-космических сил, воздушному компоненту российской ядерной триады.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило о проведении белорусскими и российскими летчиками очередного патрулирования границ Союзного государства.

Замминистра обороны России Александр Фомин сообщал, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

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