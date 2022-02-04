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45 минут назад

Нуланд заявила о замерзающих на украинской границе солдатах России

Замглавы Госдепартамента Виктория Нуланд заявила, что никому в России и США не нужна «большая война», особенно родителям российских солдат. В интервью ТАСС она подчеркнула, что Вашингтон больше всего переживает о безопасности российского и американского народов.

Нуланд заявила о замерзающих на украинской границе солдатах России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Никому не нужно, особенно России, чтобы домой доставляли погибших в мешках для трупов, нам это не нужно», - заявила Нуланд.

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Она подчеркнула, что обеим странам следует сконцентрироваться на здравоохранении, экономическом развитии и «вернуться к общему пониманию, которое сохраняет мир и безопасность».

«Мы переживаем о следующем: мы считаем, что российский народ, особенно в данный момент, заслуживает безопасности, заслуживает процветания, заслуживает лучшего здравоохранения - так же, как и наш», - сказала Нуланд.

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Она подчеркнула, что в приоритетах у США борьба с коронавирусом и работа над масштабной социально-экономической программой Build Back Better.

«Никому сейчас не нужна большая война, особенно родителям и семьям в России, дети которых в мороз сидят - сотня тысяч военнослужащих - на границе с Украиной», - подчеркнула замглавы Госдепа.

В ноябре 2021 года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называли ложными.

Власти США, ЕС и лидеры G7 грозили России «огромными последствиями» в случае эскалации украинского кризиса.

Во время декабрьских переговоров с главой США Джо Байденом президент РФ Владимир Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

Позже МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).

Переговоры по гарантиям безопасности прошли в январе, США и Россия продолжают официальную переписку по этим темам.

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