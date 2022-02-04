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1 час назад

Опубликовано видео с места крушения вертолета США в Сирии

Многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk («Черный ястреб») вооруженных сил США потерпел крушение во время спецоперации по ликвидации лидера ИГ* в Сирии. Видео с места крушения появилось в распоряжении Telegram-канала «RT на русском». На кадрах видны обломки уничтоженного «Черного ястреба».

В Пентагоне сообщили, что американские военнослужащие сами подорвали вертолет, который сломался во время нанесения удара в сирийской провинции Идлиб. По предварительным данным, в ходе военной операции погибли 13 мирных жителей.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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