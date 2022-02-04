Опубликовано видео с места крушения вертолета США в Сирии

Многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk («Черный ястреб») вооруженных сил США потерпел крушение во время спецоперации по ликвидации лидера ИГ* в Сирии . Видео с места крушения появилось в распоряжении Telegram-канала « RT на русском ». На кадрах видны обломки уничтоженного «Черного ястреба».

В Пентагоне сообщили, что американские военнослужащие сами подорвали вертолет, который сломался во время нанесения удара в сирийской провинции Идлиб. По предварительным данным, в ходе военной операции погибли 13 мирных жителей.