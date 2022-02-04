В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 76.65EUR 86.56
Войти в почту
12 минут назад

В Раде предупредили о «кровавой провокации» Зеленского в Донбассе

Депутат Верховной рады Илья Кива допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может пойти на «кровавую провокацию» в Донбассе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Зеленского обвинили в подготовке «кровавой провокации» в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для Зеленского и его труппы «95 квартала» называющей себя властью, чтоб не сесть в тюрьму и сохранить награбленное, есть два пути», - заявил депутат (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Первый путь, по его мнению, это сложить полномочия, распустить парламент и «мирно уйти, постараясь выторговать за это индульгенцию».

Вторым сценарием Кива назвал совершение «кровавой провокации» в Донбассе «с помощью прибывающих в Украину иностранных спецслужб и сотрудников ЧВК», работавших в Ираке, Сирии и Ливии.

Депутат заявил, что это «спровоцировало бы Москву к действию» и сделало бы Украину «кровавой баней». По его версии, власти Украины в таком случае сбежали бы в Великобританию - «поближе к своему имуществу».

«И по моему Зеленский выбрал второй сценарий, так как первый как минимум требует наличие мозгов и яиц, но к сожалению не того, не другого у этого лицедея просто не существует. Как бы я хотел ошибаться… Господи спаси Украину», - заключил он.

Ранее Кива, народный депутат от партии «Оппозиционной платформы – За жизнь», рассказал, что Служба безопасности Украины (СБУ) решила проверить его контакты с Россией, и «пожалел», что у него нет гражданства РФ.

По словам Кивы, спецслужба получила задание определить его российских «кураторов и политтехнологов», а также проверить его на наличие российского паспорта.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители