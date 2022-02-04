Зеленского обвинили в подготовке «кровавой провокации» в Донбассе

Депутат Верховной рады Илья Кива допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может пойти на «кровавую провокацию» в Донбассе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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«Для Зеленского и его труппы «95 квартала» называющей себя властью, чтоб не сесть в тюрьму и сохранить награбленное, есть два пути», - заявил депутат (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Первый путь, по его мнению, это сложить полномочия, распустить парламент и «мирно уйти, постараясь выторговать за это индульгенцию».

Вторым сценарием Кива назвал совершение «кровавой провокации» в Донбассе «с помощью прибывающих в Украину иностранных спецслужб и сотрудников ЧВК», работавших в Ираке, Сирии и Ливии.

Депутат заявил, что это «спровоцировало бы Москву к действию» и сделало бы Украину «кровавой баней». По его версии, власти Украины в таком случае сбежали бы в Великобританию - «поближе к своему имуществу».

«И по моему Зеленский выбрал второй сценарий, так как первый как минимум требует наличие мозгов и яиц, но к сожалению не того, не другого у этого лицедея просто не существует. Как бы я хотел ошибаться… Господи спаси Украину», - заключил он.

Ранее Кива, народный депутат от партии «Оппозиционной платформы – За жизнь», рассказал, что Служба безопасности Украины (СБУ) решила проверить его контакты с Россией, и «пожалел», что у него нет гражданства РФ.