Минобороны начало вакцинацию подростков от COVID-19

Минобороны России приступило к массовой вакцинации воспитанников довузовских учебных учреждений от коронавируса. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

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Как говорится в сообщении, в Минобороны РФ начали вакцинацию воспитанников суворовских, нахимовских военно-морских училищ, пансионов воспитанниц МО РФ и президентских кадетских корпусов.

В пресс-службе ведомства рассказали, что воспитанники довузовских учебных учреждений в возрасте от 12 до 17 лет проходят вакцинацию от COVID-19 отечественным препаратом «Гам-Ковид-Вак-М». Вакцина прошла регистрацию в 2021 году, ее эффективность и безопасность подтверждена клиническими испытаниями.

Отмечается, что иммунизация проводится исключительно с согласия родителей воспитанников, а с 15 лет требуется также добровольное согласие самого подростка в письменном виде.