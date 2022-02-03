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2 часа назад

Для российских ВДВ разработали новую самоходную установку

Российское государственное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения», входящее в структуру «Ростеха», разработало для воздушно-десантных войск новую авиадесантируемую самоходную артиллерийскую установку 2С42 «Лотос».

Для российских ВДВ разработали новую самоходную установку
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Самоходка построена на базе боевой машины десанта БМД-4М. Вооружена 120 мм орудием с максимальной эффективной дальностью стрельбы, составляющей 13 км. САУ «Лотос» оснащена двигателем мощностью 450 лошадиных сил, максимальная скорость — 70 км/ч, запас хода — 500 км. Отмечается, что «Лотосы» заменят в войсках артиллерийско-миномётные установки «Нона-С».

«Предварительные испытания первого образца 120-миллиметрового САУ для ВДВ "Лотос" завершатся в текущем году. Дата государственных испытаний будет определена Министерством обороны России», — сообщили в пресс-службе «Ростеха».

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