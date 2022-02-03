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53 минуты назад

Появились фото уничтоженного в Сирии американского «Черного ястреба»

В социальных сетях появились фотографии и видео, на которые, предположительно, попал многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk («Черный ястреб») Вооруженных сил США, уничтоженный после падения в Сирии. Кадры опубликовал в своем Twitter-аккаунте журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке (Julian Roepcke).

Появились фото уничтоженного в Сирии американского «Черного ястреба»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Репортер показал два снимка: на один попали обломки UH-60, в том числе лопасти несущего винта, а на второй — несущий винт такого же, но неповрежденного вертолета. В твите репортер указал, что «Черный ястреб» потерпел крушение и был уничтожен на северо-западе Сирии.

https://twitter.com/JulianRoepcke

Также в соцсетях публикуют видео с места крушения. Некоторые указывают, что вертолет был уничтожен американскими войсками, а не членами группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), после аварийной посадки.

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В администрации США между тем подтвердили, что военные в ходе операции уничтожили один из своих вертолетов из-за неполадок, сообщает ТАСС.

Ранее 3 февраля президент США Джо Байден сообщил об уничтожении в ходе операции на северо-западе Сирии главаря ИГ Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курайши. По его словам, все участвовавшие в миссии военнослужащие американской армии благополучно вернулись.

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