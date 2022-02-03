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38 минут назад

Киев отказался раскрыть данные о воинском учете Зеленского

Генштаб Вооруженных сил Украины отказался сообщить, состоит ли президент страны Владимир Зеленский на воинском учете. Об этом говорится в ответе генштаба на запрос «Украинских новостей».

Киев отказался раскрыть данные о воинском учете Зеленского
Фото: ReutersReuters

В своем запросе агентство интересовалось, находится ли верховный главнокомандующий на воинском учете и какой у него статус, если он не является военнообязанным.

В генштабе заявили, что сведения о президенте «могут быть предоставлены исключительно по его согласию, соответствующим распорядителем информации».

Военные подчеркнули, что это необходимо «во избежание нарушения законов Украины и возможных провокаций, в условиях особого периода в государстве».

Также в генштабе отметили, что на Украине военнообязанные чиновники, «которым установлены мобилизационные задания (заказы), подлежат брони» на период мобилизации и в военное время.

В 2019 году «24 канал» сообщал со ссылкой на Минобороны Украины, что Зеленский находится на воинском учете с 22 декабря 2008 года, место регистрации на учете - Металлургический-Довгинцевский объединенный районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки Кривого Рога.

«Воинское звание: солдат. Военно-учетная специальность: делопроизводитель делопроизводства. Годен к военной службе. Военную службу в ВСУ не проходил», - сообщали в Минобороны.

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