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50 минут назад

Forbes: Россия способна уничтожить украинские войска за десять секунд

Издание Forbes опубликовало статью, в которой со ссылкой на заместителя начальника штаба Сухопутных войск России генерал-майора Вадима Марусина утверждается, что российским артиллеристам для поражения вражеской цели хватит всего десяти секунд — именно столько времени занимает цикл от разведки цели до ее поражения.

Forbes: Россия способна уничтожить украинские войска за десять секунд
Фото: Вадим Савицкий/ТАССВадим Савицкий/ТАСС

По мнению автора статьи Дэвида Экса, именно российская артиллерия наиболее опасна для Украины, а не пехота или танки, которых, считает журналист, «с ужасом ждет Запад». Когда же артиллерия будет действовать в тесной интеграции с танками и пехотой, украинские войска, которые могут выйти из укрытия менее чем на минуту, будут разгромлены.

Как полагает Экс, преимуществом американцев является концентрация и централизованное управление, в то время как преимущество россиян заключается в скорости. Автор публикации отмечает, что командиру российского батальона не нужно просить бригаду об огневой поддержке, так как у него есть своя и она находится на месте, «сразу за линией танков и боевых машин пехоты». По словам журналиста, на российско-украинской границе размещены 50-70 российских батальонно-тактических групп, готовых к боевому применению.

Ранее издание Foreign Policy написало, что Россия «победит» Украину «без единого выстрела». нанеся ей ущерб экономически.

Между тем Москва отвергает обвинения в планировании «нападения» на Украину, однако сообщения продолжают распространяться в западной прессе и поддерживаться западными лидерами.

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