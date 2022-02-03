В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 76.65EUR 86.56
Войти в почту
20 минут назад

Глава НАТО обвинил Россию в крупнейшем усилении войск в Беларуси

Россия организовала в Белоруссии крупнейшее со времен окончания холодной войны наращивание военных сил. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, только за последние дни Россия перебросила в Беларусь около 30 тысяч военнослужащих и современное оружие.

«Развертывание включало силы специальных операций спецназа, истребители Су-35, ракеты двойного назначения „Искандер“ и системы противовоздушной обороны С-400», — сообщил Столтенберг. Слова генсека передает Reuters.

Политик подчеркнул, что усиление Москвы в Белоруссии происходит параллельно ожидающимся в этом месяце учениям ядерных сил России.

Шойгу объяснил февральские учения РФ и Белоруссии

«Все это будет сочетаться с ежегодными ядерными учениями России», — добавил он.

Ранее в НАТО сообщили, что США прекратят предпринимать меры по обороне и сдерживанию после того, как убедятся в деэскалации конфликта на востоке Украины. В альянсе заявили, что будут предпринимать попытки «сдерживания» до тех пор, пока не увидят «признаков того, что Россия прекратила и свернула подготовку к потенциальной агрессии».

69
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители