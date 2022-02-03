Россия организовала в Белоруссии крупнейшее со времен окончания холодной войны наращивание военных сил. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . По его словам, только за последние дни Россия перебросила в Беларусь около 30 тысяч военнослужащих и современное оружие.

Ранее в НАТО сообщили, что США прекратят предпринимать меры по обороне и сдерживанию после того, как убедятся в деэскалации конфликта на востоке Украины. В альянсе заявили, что будут предпринимать попытки «сдерживания» до тех пор, пока не увидят «признаков того, что Россия прекратила и свернула подготовку к потенциальной агрессии».