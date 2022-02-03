Прибытие ЗКР С-400 в Белоруссию показали на видео

Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 прибыл в Белоруссию для участия в маневрах в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщает издание «Известия», разместившее соответствующие кадры в своем официальном Telegram-канале.
«Российские расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 проведут инженерное оборудование, маскировку стартовых позиций, техническое обслуживание техники, а также заступят на боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России», – уточняет канал.