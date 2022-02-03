Киев перебросил к линии соприкосновения в Донбассе 120 тысяч силовиков

Киев перебросил к линии соприкосновения в Донбассе 120 тыс. силовиков. Об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, сообщает РИА Новости.

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«По данным нашей разведки, это около 120 тысяч единиц личного состава, то есть военнослужащих», — сказала она.

Напомним, что ранее Никонорова заявила, что Киев уже применил в Донбассе западное оружие, обстреляв подстанцию в Еленовке боеприпасами, полученными от НАТО. Она отметила, что поставками оружия Запад воодушевляет Украину на агрессию. Министр призвала страны-участники Минских соглашений пресечь поставки и принудить украинские власти к выполнению договоренностей.

В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. Власти США, ЕС и лидеры G7 уже пригрозили России «огромными последствиями» в случае военных действий.