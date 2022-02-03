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37 минут назад

Киев нанес удар по Донбассу

Киев уже применил в Донбассе западное оружие, обстреляв подстанцию в Еленовке боеприпасами, полученными от НАТО. Об этом сообщает РИА Новости на главу МИД ДНР Наталью Никонорову.

Киев начал применять западное оружие в Донбассе
Фото: ReutersReuters

«Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров — это натовский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла», — заявила она.

Министр добавила, что Киев стягивает к линии соприкосновения все больше полученных вооружений, а это приводит к новым обстрелам. Так, по словам Никоноровой, Запад воодушевляет Украину на агрессию. Она призвала страны-участники Минских соглашений пресечь поставки и принудить украинские власти к выполнению договоренностей.

Напомним, что страны НАТО во главе с Соединенными Штатами с 2014 года поставляют Украине оружие и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе.

Так, накануне США направила на Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания — противотанковые гранатометы, а Турция — ударные беспилотники Bayraktar TB2.

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