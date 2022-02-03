МИД ДНР: Украина стягивает полученное от Запада оружие в Донбасс

Украинские власти стягивают полученное от Запада вооружение в Донбасс, сообщает РИА Новости со ссылкой на полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины, главу МИД ДНР Наталью Никонорову.

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По её словам, поставки вооружения Украине участились после сообщений о якобы готовящегося вторжения Москвы на Украину.

«Пока мы видим, что это вооружение стягивается к линии соприкосновения. Украина стягивает всё больше тех вооружений, которые она получает от стран Запада, к линии соприкосновения с Донбассом», — заявила дипломат.

В заявлении посольства России в Соединенных Штатах ранее сообщалось, что Вашингтон поставляет оружие Украине, провоцируя Киев на «силовые авантюры» против жителей Донбасса.

Как отметили в димписсии, на фоне «безостановочной накачки» Киева новым вооружением из Вашингтона украинские силовики атакуют жителей востока страны. В частности, Вооруженные силы Украины «открыли огонь по многоквартирному дому в поселке Ясное вблизи города Докучаевска».