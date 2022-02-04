В Крыму призвали США задуматься о выводе войск с Аляски

«Более циничной, наглой и хамской постановки вопроса я в жизни не видел. Во-первых, хочу американцам напомнить, что никакой диалог невозможен без уважения точки зрения своего оппонента. Во-вторых, Крым является составной частью РФ. С таким же успехом мы могли бы выдвинуть встречные условия США о выводе войск с Аляски, Калифорнии и других штатов», — подчеркнул Фикс .

Ранее сенатор Совфеда Сергей Цеков заявил, что Украина может посягнуть на Крым в случае вступления в НАТО, дальнейшей милитаризации и поддержке со стороны США, Великобритании, Европы. «Эта воинственность только повышается ввиду поддержки, оказываемой США и рядом европейских стран, вооружающих Киев. Если Украину продолжат милитаризировать, если ее примут в НАТО, вероятность вторжения в Крым возрастет. Другое дело, что из этого все равно ничего не выйдет: мало того что полуостров будет защищать все местное население, защищаться станет и вся Россия», — заметил политик.