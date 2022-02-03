«Есть причины для беспокойства»: Песков о переброске войск США

Переброска войск США говорит о том, что Вашингтон продолжает наращивать напряженность в Европе, что доказывает обоснованность беспокойства со стороны Москвы, заявил телеканалу CNN официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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"США фактически продолжают наращивать напряженность в Европе", — заявил пресс-секретарь президента России тележурналисту.

По словам Пескова, переброска сил США в Европу - "лучшее доказательство того, что у нас, России, есть очевидная причина беспокоиться".

Ранее военное ведомство США объявило об отправке дополнительных сил в Европу на фоне эскалации кризиса вокруг Украины. Пентагон объяснил решение отсутствием признаков снижения напряженности со стороны РФ. По словам главы пресс-службы Пентагона Джона Кирби, отсутствие действий России для деэскалации вызвало необходимость мер по упреждению.

Переброску дополнительных американских войск одобрил глава Белого дома Джо Байден.