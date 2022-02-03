США перестали считать неминуемым «вторжение» России на Украину

Власти США больше не используют термин «неминуемое» в вопросе возможного «вторжения» на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

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Чиновница добавила, что в большинстве случаев в Вашингтоне утверждали, что Россия может вторгнуться в любое время. «Это правда, но мы все еще не знаем, принял ли он решение», — сказала она.

Также Псаки объяснила, что отказ от использования термина «неминуемое вторжение» последовал после просьбы Киева не сеять панику.

Разница посылов

Несмотря на это заявление из Белого дома, в Вашингтоне возлагают ответственность за деэскалацию вокруг Украины на Россию. «Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, а это, по сути, то, что они делают, этот страх не преподносится как декларация факта», — указала ранее Псаки, добавив, что когда Россия заявляет о боязни Украины, все знают, «кто в этом случае лиса».

В свою очередь, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд объяснила, что посыл и риторика Вашингтона о якобы готовящейся Россией в отношении Украины эскалации «немного отличается» от риторики киевских властей. «Но то, что мы видим на границе, — на этот счет споров нет», — пояснила она, имея в виду сообщения о якобы переброске к границам Украины сотни тысяч российских военнослужащих. Также она указала, что США «проводили интенсивные дискуссии с украинским правительством и президентом» по этому вопросу.

Переброска войск

На фоне украинского кризиса президент США Джо Байден принял решение показать реакцию США на растущую угрозу безопасности и стабильности в Европе. «В рамках этих обязательств и с целью подготовки к ряду неожиданных ситуаций США вскоре перебросят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию», — заявили в Пентагоне.

Газета The Wall Street Journal выяснила, что войска будут развернуты в ближайшие дни. Также стало известно, что по приказу Пентагона на случай отправки в Европу будут приведены в повышенную готовность еще несколько тысяч американских военных — помимо анонсированных ранее 8,5 тысячи.

Комментируя эти шаги, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что США фактически продолжают наращивать напряженность в Европе. «Планы Вашингтона являются доказательством того, что у России есть причины для беспокойства», — заявил он.