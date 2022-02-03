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1 час назад

На Украине признали российскую армию самой мощной в мире

Армия России в настоящее время является самой мощной в мире, сообщил в эфире YouTube-канала Ukrlife директор украинского Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.

На Украине признали российскую армию самой мощной в мире
Фото: РамблерРамблер

"Сегодня сухопутные войска вооруженных сил России являются самыми мощными в мире, даже мощнее, чем армия США. У них самая мощная армия в мире", — заявил эксперт.

По его словам, Москва способна "сломать" восточный фланг Североатлантического альянса.

"Для того, чтобы сломать Восточный фланг НАТО, у России более чем достаточно сухопутных сил. И в танках, и в более тяжёлых вооружениях сухопутных войск они имеют значительное преимущество над европейскими странами", — отметил Перепелица.

Напомним, президент США Джо Байден одобрил переброску дополнительных войск в Восточную Европу. Пентагон объяснил такое решение отсутствием признаков снижения напряженности со стороны РФ.

По словам главы пресс-службы военного ведомства США Джона Кирби, отсутствие действий России для деэскалации вызвало необходимость мер по упреждению.

Ранее Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.

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