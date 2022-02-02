США отправят в Европу тысячи военных из-за «российской угрозы»

Президент США Джо Байден официально одобрил переброску американских войск в Европу на фоне «российской угрозы», развертывание дополнительного контингента ожидается в ближайшие дни. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальные лица США.

Переброска дополнительного контингента должна продемонстрировать «поддержку союзникам по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за военных действий России вблизи Украины», заявили источники телеканала.

Предполагается, что около двух тысяч американских военных будут переброшены в Польшу и «еще несколько тысяч» - на юго-восточный фланг НАТО, в том числе в Румынию.

Источники сообщили, что некоторые из войск уже размещены в Европе, а другие пока находятся в США в составе 8,5 тысячи военнослужащих, которых привели в состоянии повышенной боевой готовности из-за «российской угрозы».