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56 минут назад

США отправят в Европу тысячи военных из-за «российской угрозы»

Президент США Джо Байден официально одобрил переброску американских войск в Европу на фоне «российской угрозы», развертывание дополнительного контингента ожидается в ближайшие дни. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальные лица США.

США отправят в Европу тысячи военных из-за «российской угрозы»
Фото: flickr.comflickr.com

Переброска дополнительного контингента должна продемонстрировать «поддержку союзникам по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за военных действий России вблизи Украины», заявили источники телеканала.

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Предполагается, что около двух тысяч американских военных будут переброшены в Польшу и «еще несколько тысяч» - на юго-восточный фланг НАТО, в том числе в Румынию.

Источники сообщили, что некоторые из войск уже размещены в Европе, а другие пока находятся в США в составе 8,5 тысячи военнослужащих, которых привели в состоянии повышенной боевой готовности из-за «российской угрозы».

24 января пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки в Европу дополнительного военного контингента в составе 8,5 тысячи человек в связи с обострением ситуации вокруг Украины. По словам Кирби, окончательное решение еще не принято, но боевые и транспортные подразделения, разведка, авиация и медики приведены в состояние повышенной готовности.

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