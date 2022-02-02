Зеленский требует от украинской армии невозможного

Уже через два года армия Украины будет составлять 361 тысячу профессиональных бойцов. Это всего лишь в два с небольшим раза меньше, чем численность личного состава российских вооруженных сил. Зачем Украине такое гигантское количество военных, откуда Киев возьмет деньги на эту реформу и какую угрозу новая украинская армия будет представлять для России?

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Предлагается в течение трех лет увеличить численность ВСУ на 100 тыс. человек, доведя ее до 361 тыс. человек, что сделает украинскую армию одной из крупнейших в Европе. Обещают сформировать с нуля 20 новых бригад. Поскольку ВСУ сейчас по штатной системе приведены к стандартам НАТО (так называемая J-структура), то это что-то вроде батальонных групп численностью от четырех до пяти тысяч человек.

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С 1 января 2024 года на Украине предполагается отменить призыв, полностью переведя всю эту армаду на профессиональный уровень. В социальном плане Зеленский рассчитывает установить минимум оплаты контрактника в три минимальные зарплаты, а сам срок контракта увеличить. Прописаны некие меры по обеспечению военнослужащих жильем и довольствием, но непонятно какие и сколько это будет стоить.

Украинская армия за последние семь лет увеличивалась численно несколько раз. Петр Порошенко увеличил численность ВСУ с 232 тыс. человек до 250 тысяч. И уже Зеленский в мае прошлого года увеличил штат вооруженных сил на 11 тыс. человек до современных 261 тысячи. Правда, это последнее увеличение несколько специфично. Эти 11 тысяч – так называемые силы территориальной обороны, входящие в «систему сопротивления». То есть что-то полупартизанское с не до конца понятными планами, штатами и целями.

Источники финансирования всего этого аттракциона невиданной щедрости не называются. Вообще все это выглядит как откровенный популизм, поскольку в самом таком плане реформы ВСУ есть несколько принципиальных и даже неразрешимых противоречий.

Главная проблема ВСУ не в их численности (Украина и так имеет несуразно большую для Европы армию, доставшуюся ей как осколок советской системы). Проблема в устаревшем вооружении. Ничтожные на фоне массового наличия поставки американских «Джавелинов» и турецких «Байрактаров» погоды не делают.

Кроме того, простое механическое увеличение численности ВСУ аж на 100 тыс. человек не подкреплено даже демографически. На Украине нет лишних 100 тыс. здоровых молодых мужчин, которые бы на постоянной основе связали бы судьбу с армией, даже если их зарплата вырастет в три раза.

Система военных расходов Украины перевернута с ног на голову. Сейчас Украина тратит 4,4 млрд долларов (2,5% ВВП, 34-е место в мире) на оборону. Однако почти все они идут на содержание военнослужащих и вспомогательного персонала. Просто на проедание. И это при том, что нормальная зарплата в ВСУ на российские деньги где-то в районе 21 тысячи в пересчете на рубли. «Боевые» в Донбассе могут доходить у офицеров до 80-100 тыс. рублей, но их задерживают и часто не выплачивают вовсе, иезуитски подсчитывая не весь месяц боевой командировки, а по отдельным дням.

В результате на перевооружение и переоснащение армии остается где-то около одного миллиарда долларов. Этого едва хватает для поддержания в более-менее рабочем состоянии парка еще советского вооружения. Почти три тысячи танков – это прекрасно, но надо чтобы они еще бы ездили, стреляли и их было чем заправлять.

Для сравнения. В румынской армии служит каких-то 70 тыс. человек, но ее бюджет – шесть миллиардов долларов. Войско Польское сейчас в два раза меньше ВСУ – 120 тыс. человек при бюджете в 10 млрд долларов, из которых три-четыре миллиарда ежегодно идут на перевооружение. Поляки в этом вопросе среднестатистический эталон. Принято считать, что бюджет европейской армии, не располагающей ядерным оружием, должен составлять 10 млрд долларов на 100 тыс. человек личного состава. На Украине получается 1,76 миллиарда на 100 тысяч. Почти в 10 раз меньше.

Сами же украинские эксперты полагают, что для того, чтобы «эффективно противостоять российской агрессии», Украина должна ежегодно закупать новых вооружений и средств на два-три миллиарда долларов.

Этих денег не только нет, их даже не предвидится. Отсюда и постоянное попрошайничество у Запада. Вот передали сейчас англичане легкие противотанковые комплексы NLAW, но вынуждены были вместе с ними привезти и тридцать инструкторов.

Простое арифметическое увеличение штата ВСУ на 100 тысяч человек при дополнительном повышении окладов и «боевых» лишь автоматически увеличит расход средств, выделяемых на содержание армии, а о перевооружении можно будет забыть. Это вообще замкнутый круг: денег на новое вооружение нет, а содержание старого требует огромных расходов, что съедает весь оборонный бюджет.

Судя по ряду сигналов, Зеленский возлагает большие надежды на Лондон и Варшаву. В финансовом плане именно англичане должны будут взять на себя львиную долю ответственности за финансирование ВСУ. В декабре прошлого года Зеленский сообщил, что Лондон выделяет Украине дополнительно миллиард фунтов стерлингов, то есть общий объем британской помощи достигнет в этом году 3,5 млрд фунтов. Сколько из них пойдет на реформу ВСУ, доподлинно не известно.

До неожиданного жеста Зеленского на Украине, наоборот, полагали, что требуется сократить порядка 90 тыс. человек из числа вспомогательного персонала и избавить ВСУ от непрофильных активов, что дало бы экономию военного бюджета почти в миллиард долларов в год. Но на фоне военной истерии говорить о сокращении военного бюджета или численного состава армии нереально.

Отдельная история с боевым духом ВСУ. По данным газеты ВЗГЛЯД, офис Зеленского заказывал в ноябре-декабре несколько социологических исследований и опросов о реальном, а не пропагандистском уровне боевого духа. Результаты оказались сродни холодному душу. Конечно, защита Родины для славян никогда не ассоциировалась напрямую с уровнем денежного довольствия военнослужащего. Но общая обстановка на Украине такова, что даже на украинском Западе мало кто горит желанием ехать в Донбасс или идти служить в новые 20 бригад.

Надо также помнить, что советский офицерский ресурс уже полностью выбран.

Последним по счету командующим с советским образованием был генерал Хомчак. Сейчас на командных должностях не осталось никого, кто имел бы советское базовое военное образование и соответствующие привычки. Новые же офицеры, хотя некоторые из них и имеют боевой опыт 2014-2015 годов, воспитаны совсем в другой атмосфере.

В нынешних ВСУ по пальцам можно пересчитать и офицеров, получивших западное или американское образование. И никаких программ переобучения пока не видно. Потому некоторым странам НАТО и приходится отправлять собственных инструкторов, поскольку в ВСУ нет специалистов не только по обслуживанию западных вооружений и техники, но никто и не знаком с новыми видами тактики.

Например, пресловутая J-структура реализована только на бумаге, и никак на деле не улучшила систему управления ВСУ на земле. Скорее, она нужна была для того, чтобы было проще согласовывать совместные действия с НАТО в ходе маневров.

Если указ Зеленского об увеличении на 100 тыс. человек численности ВСУ – это только популистский ход, то ему за это ничего не будет. Неизвестно, кто будет президентом Украины через три года и где будет в этот момент сам Зеленский. В такой обстановке можно было заявить об увеличении армии хоть на 200 тысяч и не обращать внимание на реакцию.

В пользу версии с популизмом говорит и то, что практически никакого обсуждения таких реформ ВСУ в публичной сфере не велось. В указе Зеленского не прописаны механизмы реализации реформы, не указаны источники финансирования. Нет подзаконных документов, например, о социальных гарантиях военнослужащих, и все тому подобное. Пока что это только очень громкая декларация.