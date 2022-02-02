В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 76.48EUR 86.28
Войти в почту
1 час назад

Эксперт назвал «сигналом России» вылет одновременно трёх «самолетов Судного дня» США

Директор Французского центра исследований в области разведки (CF2R), бывший сотрудник французской разведки Эрик Денесе считает, что вылет одновременно трёх воздушных командных пунктов США может быть сигналом Москве о том, что американские ВС находятся в состоянии повышенной боевой готовности, пишет РИА Новости.

Вылет одновременно трех «самолетов Судного дня» США сочли сигналом России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Этим утром (07:56 UTC) наблюдалась очень необычная активность ВС США. Три самолета E-6B Mercury – воздушные командные пункты, предназначенные для ВМС США в рамках ядерного ответа, были одновременно подняты в воздух над территорией Соединенных Штатов", - сказал Денесе.

Он добавил, что информация взята аналитиками с сайта Flightradar.

Самолёты Boeing E-6B Mercury ВМС США, называемые "самолётами Судного дня", являются воздушными командными пунктами на случай отражения ядерной атаки.

По словам Денесе, это очень специфическая модель самолета Е-6, такие полеты можно наблюдать время от времени, в том числе на ежегодных учениях американских ядерных сил.

В соответствии с данными сайта отслеживания полетов Radarbox, такие самолеты выполняют полеты ежедневно, но, по словам Денесе, в этот раз в воздухе находились три воздушных судна одновременно. Он подчеркнул, что такое встречается крайне редко, и это может быть посланием, адресованном России.

"Как будто США хотели дать понять, что они находятся в состоянии повышенной боевой готовности, в том числе их ядерные силы", - предположил эксперт.

Вместе с тем он считает, что такие действия США – "не более, чем жестикуляция".

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители