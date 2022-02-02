Вылет одновременно трех «самолетов Судного дня» США сочли сигналом России

Директор Французского центра исследований в области разведки (CF2R), бывший сотрудник французской разведки Эрик Денесе считает, что вылет одновременно трёх воздушных командных пунктов США может быть сигналом Москве о том, что американские ВС находятся в состоянии повышенной боевой готовности, пишет РИА Новости.

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"Этим утром (07:56 UTC) наблюдалась очень необычная активность ВС США. Три самолета E-6B Mercury – воздушные командные пункты, предназначенные для ВМС США в рамках ядерного ответа, были одновременно подняты в воздух над территорией Соединенных Штатов", - сказал Денесе.

Он добавил, что информация взята аналитиками с сайта Flightradar.

Самолёты Boeing E-6B Mercury ВМС США, называемые "самолётами Судного дня", являются воздушными командными пунктами на случай отражения ядерной атаки.

По словам Денесе, это очень специфическая модель самолета Е-6, такие полеты можно наблюдать время от времени, в том числе на ежегодных учениях американских ядерных сил.

В соответствии с данными сайта отслеживания полетов Radarbox, такие самолеты выполняют полеты ежедневно, но, по словам Денесе, в этот раз в воздухе находились три воздушных судна одновременно. Он подчеркнул, что такое встречается крайне редко, и это может быть посланием, адресованном России.

"Как будто США хотели дать понять, что они находятся в состоянии повышенной боевой готовности, в том числе их ядерные силы", - предположил эксперт.