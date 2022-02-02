США подняли в воздух три «самолета Судного дня»

Утром 2 февраля США подняли в воздух сразу три «самолета Судного дня». Как рассказал РИА Новости бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе, это может быть сигналом России о том, что американские ВС находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

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«Этим утром наблюдалась очень необычная активность ВС США. Три самолета E-6B Mercury – воздушные командные пункты, предназначенные для ВМС США в рамках ядерного ответа, были одновременно подняты в воздух над территорией Соединенных Штатов», — заявил Денесе, добавив, что информация взята аналитиками с сайта Flightradar.

Отмечается, что такие самолеты совершают вылеты ежедневно, однако одновременный полет трех подобных самолетов является редкостью.

«Как будто США хотели дать понять, что они находятся в состоянии повышенной боевой готовности, в том числе их ядерные силы», — отметил он.

В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. Власти США, ЕС и лидеры G7 уже пригрозили России «огромными последствиями» в случае нападения на Украину.