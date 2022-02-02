США подняли в воздух три самолета Судного дня

Соединенные Штаты подняли в воздух три самолета Судного дня — E-6B, предназначенных для управления вооруженными силами в условиях полномасштабной ядерной войны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника французской разведки Эрик Денесе.
«Этим утром (07:56 UTC) наблюдалась очень необычная активность вооруженных сил США. Три самолета E-6B Mercury – воздушные командные пункты, предназначенные для ВМС США в рамках ядерного ответа, были одновременно подняты в воздух над территорией Соединенных Штатов», — пояснил Денесе.
Обычно, по данным профильных сервисов, в воздухе ежедневно находятся один самолет, и Денесе отмечает, что нынешняя ситуация является необычной.
«Одновременный полет трех самолетов встречается очень редко, что заставляет задуматься о послании Москве <...> Как будто США хотели дать понять, что они находятся в состоянии повышенной боевой готовности, в том числе их ядерные силы», — считает Денесе.
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