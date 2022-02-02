Украина наращивает боеспособность и возможности своей армии, однако получаемое оружие от западных партнеров страна намерена использовать исключительно для обороны. Об этом в среду заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Мы наращиваем нашу боеспособность и возможности нашей армии <...> Для нас очень важно, что все это [получаемое из других стран] оружие - это защита. Мы думаем только про мир и только про деоккупацию территорий. И только дипломатическим путем", - утверждает он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина не отдаст "больше ни одного участка своей земли".

Позиция России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что поставки оружия и военной техники на украинскую территорию странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке страны силовым путем.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.