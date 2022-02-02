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11 минут назад

Киеву предрекли повторение сирийского варианта в Донбассе

Киев понимает, что в случае военного конфликта с Россией в Донбассе будет использован «сирийский вариант» и никакие войска вводиться не будут. Об этом Telegram-каналу «Донбасс решает» заявил специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.

Киеву предрекли повторение сирийского варианта в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если такое не дай Бог случится, будет использоваться сирийский вариант. Будут бомбить все, что шевелится. Никаких российских войск там и не нужно. Танки, десанты – это все в духе 40-х годов XX века… Война может быть другой», - уверен он.

По мнению эксперта, Киев прекрасно понимает, что украинские части в случае конфликта будут разбиты.

С апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». Однако вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.

Украина применила «Ураган» у границ Крыма

В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. При этом Лондон и Вашингтон начали поставлять Украине оружие в ответ на «все более угрожающее поведение России».

В свою очередь Москва не раз отвергала обвинения в «агрессивных действиях». Так, глава МИД России Сергей Лавров назвал поведение Запада «военным угаром», целью которого является заставить Киев «сорваться на силовую операцию в Донбассе» или иным способом похоронить Минские соглашения. В МИД РФ также заявили, что Москва считает неприемлемой даже мысль о войне между народами Украины и России.

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