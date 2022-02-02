Мир может оказаться на грани большой войны в случае вступления Украины в НАТО, а стремление Киева вернуть Крым и Донбасс может стать международной проблемой. Такого мнения придерживается глава парламента Крыма Владимир Константинов, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что при нынешнем статусе Украины разговоры о возврате территорий —личные проблемы и фантомные боли Киева. Однако, если страна станет членом Альянса ситуация изменится.

В случае её вступления в НАТО всё это становится международной проблемой, ставящей мир на грань большой войны, — сказал парламентарий.

Он также коснулся вопроса нежелания Киева выполнять Минские соглашения. По мнению Константинова, ситуация напоминает «террористический захват», где в заложники взят весь мир, а Украина использует Запад в качестве раздражителя, создающего проблемы России.