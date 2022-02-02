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39 минут назад

В Крыму предупредили о риске большой войны из-за вступления Украины в НАТО

Мир может оказаться на грани большой войны в случае вступления Украины в НАТО, а стремление Киева вернуть Крым и Донбасс может стать международной проблемой. Такого мнения придерживается глава парламента Крыма Владимир Константинов, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что при нынешнем статусе Украины разговоры о возврате территорий —личные проблемы и фантомные боли Киева. Однако, если страна станет членом Альянса ситуация изменится.

В случае её вступления в НАТО всё это становится международной проблемой, ставящей мир на грань большой войны, — сказал парламентарий.

Он также коснулся вопроса нежелания Киева выполнять Минские соглашения. По мнению Константинова, ситуация напоминает «террористический захват», где в заложники взят весь мир, а Украина использует Запад в качестве раздражителя, создающего проблемы России.

Киеву предрекли повторение сирийского варианта в Донбассе

Ранее депутат Госдумы Александр Шерин заявил, что Украина фактически является «абсолютным членом НАТО», только юридически это не оформлено. Киев получает от стран Альянса вооружение, ВСУ могут проводить совместные учения с войсками этих государств, военные стран НАТО могут находиться на территории Украины. Даже если она вступит в Блок, то для России «ничего не изменится».

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