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31 минуту назад

В НАТО приняли решение по вступлению Украины в альянс

Страны НАТО и США отказались подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Москвой и не отказались от возможности вступления Украины в военно-политический блок. Об этом сообщает испанская газета Еl Pais, в распоряжении которой оказался ответ США и альянса.

«США и НАТО отказываются подписывать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией, а также не закрывают дверь для будущего включения Украины в Атлантический альянс. <…> Вместо этого и Вашингтон, и Североатлантический союз предлагают Путину вести переговоры по соглашениям о разоружении и мерам укрепления доверия на различных форумах», — приводит ответ Вашингтона Еl Pais.

Ранее России поставила ультиматум НАТО. Главными требования Москвы является нерасширение НАТО на Восток. Россия требует юридически гарантировать, что бывшие республики СССР не будут вступать в НАТО.

НАТО отказалась гарантировать России безопасность

Днем ранее на ответ западных коллег отреагировал президент РФ Владимир Путин. «Россия не увидела в ответе Запада адекватного учета ключевых требований, включая нерасширение НАТО», — сказал глава РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Также, по словам Путина, США используют Киев для сдерживания Москвы, сообщает телеканал 360.

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