В НАТО приняли решение по вступлению Украины в альянс

«США и НАТО отказываются подписывать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией, а также не закрывают дверь для будущего включения Украины в Атлантический альянс. <…> Вместо этого и Вашингтон, и Североатлантический союз предлагают Путину вести переговоры по соглашениям о разоружении и мерам укрепления доверия на различных форумах», — приводит ответ Вашингтона Еl Pais.