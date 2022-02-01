В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 77.13EUR 86.79
Войти в почту
59 минут назад

Forbes: Россия напугала Запад легкими десантными кораблями

Россия напугала Запад, отправив в январе шесть небольших десантных кораблей в Чёрное море, пишет Forbes.

Россия напугала Запад легкими десантными кораблями
Фото: ТАССТАСС

Как пишет издание, страны Европы и США выразили обеспокоенность появлением небольших десантных кораблей российского флота. Так, Швеция передислоцировала свои вооруженные силы, а Финляндия обеспокоилась своими демилитаризованными Аландскими островами. За пределами Балтийского моря страны выделили часть своих самых современных военных ресурсов для отслеживания и сопровождения небольшой группы российских кораблей.

NI: «Супероружие» Путина представляет серьезную угрозу для НАТО

Водоизмещение каждого из шести кораблей составляет от четырех до пяти тысяч тонн, что значительно меньше, чем у американского десантного корабля "Сан-Антонио" (25 тысяч тонн).

«Гипертрофированная реакция Запада является молчаливым признанием того, что даже небольшие, незначительные в военном отношении десантные корабли при творческом использовании могут создать массу проблем в прибрежных зонах развитых стран», - пишет издание.

Как отмечается, Россия показала мастер-класс, как использовать небольшие десантные корабли, которые западные военно-морские силы давно бы отправили на слом, и извлечь из этого максимальную выгоду.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители