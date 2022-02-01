Россия напугала Запад легкими десантными кораблями

Россия напугала Запад, отправив в январе шесть небольших десантных кораблей в Чёрное море, пишет Forbes.
Как пишет издание, страны Европы и США выразили обеспокоенность появлением небольших десантных кораблей российского флота. Так, Швеция передислоцировала свои вооруженные силы, а Финляндия обеспокоилась своими демилитаризованными Аландскими островами. За пределами Балтийского моря страны выделили часть своих самых современных военных ресурсов для отслеживания и сопровождения небольшой группы российских кораблей.
Водоизмещение каждого из шести кораблей составляет от четырех до пяти тысяч тонн, что значительно меньше, чем у американского десантного корабля "Сан-Антонио" (25 тысяч тонн).
«Гипертрофированная реакция Запада является молчаливым признанием того, что даже небольшие, незначительные в военном отношении десантные корабли при творческом использовании могут создать массу проблем в прибрежных зонах развитых стран», - пишет издание.
Как отмечается, Россия показала мастер-класс, как использовать небольшие десантные корабли, которые западные военно-морские силы давно бы отправили на слом, и извлечь из этого максимальную выгоду.