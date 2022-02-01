Великобритания поставила Украине тысячи противотанковых ракет

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Великобритания поставила Киеву тысячи современных противотанковых ракет. Главу государства цитирует ТАСС.

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На пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном Зеленский заявил, что груз на Украину доставили транспортные самолеты британских ВВС.

Ранее издание The Drive сообщало, что Великобритания на военно-транспортных самолетах C-17 Globemaster III доставила на Украину сотни переносных противотанковых управляемых ракет Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW) для сдерживания «будущей российской агрессии».