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2 часа назад

Великобритания поставила Украине тысячи противотанковых ракет

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Великобритания поставила Киеву тысячи современных противотанковых ракет. Главу государства цитирует ТАСС.

Великобритания поставила Украине тысячи противотанковых ракет
Фото: ReutersReuters

На пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном Зеленский заявил, что груз на Украину доставили транспортные самолеты британских ВВС.

Ранее издание The Drive сообщало, что Великобритания на военно-транспортных самолетах C-17 Globemaster III доставила на Украину сотни переносных противотанковых управляемых ракет Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW) для сдерживания «будущей российской агрессии».

Во вторник, 1 февраля, Борис Джонсон прибыл с рабочим визитом в Киев. Британский премьер обсудит с украинской стороной вопросы безопасности, а также военно-техническое сотрудничество двух стран.

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