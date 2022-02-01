В Донецке заминировали здание администрации

Взрывное устройство было обнаружено в здании администрации Киевского района Донецка. Об этом заявил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

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По его словам, сегодня поступила анонимная информация «о минировании администрации Киевского района города».

«В ходе проверки здания спецслужбами было обнаружено и обезврежено взрывное устройство», - заявил он.

Градоначальник подчеркнул, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет.