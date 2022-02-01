В Донецке заминировали здание администрации

Взрывное устройство было обнаружено в здании администрации Киевского района Донецка. Об этом заявил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
По его словам, сегодня поступила анонимная информация «о минировании администрации Киевского района города».
«В ходе проверки здания спецслужбами было обнаружено и обезврежено взрывное устройство», - заявил он.
Градоначальник подчеркнул, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее представитель Народной милиции ДНР сообщил, украинские силовики планировали совершить теракт против жителей окраин Донецка, в районе поселка Абакумова. Они запустили мультикоптер «R-18» с тремя самодельными взрывными устройствами, начиненными металлическими шариками. Однако беспилотник удалось посадить, взрывные устройства были обезврежены.