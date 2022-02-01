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2 часа назад

Названы сроки испытания макета «Ангары-А5М»

Электрозаправочный макет ракеты «Ангара-А5М», получивший название «Ангара-НЖ», пройдет испытания на космодроме Восточный в 2023 году, сообщили в Роскосмосе.

Названы сроки испытания макета «Ангары-А5М»
Фото: Роскосмос/Ekaterina SmolaРоскосмос/Ekaterina Smola

«На Восточном в настоящее время готовится наземная космическая инфраструктура для пусков ракеты «Ангара» – строится стартовый комплекс, и создаются рабочие места на техническом комплексе для сборки и подготовки к пускам ракет «Ангара-А5» и «Ангара-А5М». Для отработки инфраструктуры Центром Хруничева создается специальный электрозаправочный макет ракеты с целью исключения рисков повреждения летной ракеты», – приводятся на сайте Роскосмоса слова генерального конструктора КБ «Салют» Сергея Кузнецова.

По словам Кузнецова, замечания, которые могут возникнуть при испытаниях будут проанализированы и устранены. В дальнейшем макет намечается использовать в том числе для отработки новых пилотируемых кораблей, пуски которых будут проходить с Восточного.

«В настоящее время выпущена конструкторская документация на макет, идет его изготовление на омской площадке Центра Хруничева – производственном объединении «Полет». Уже полностью сварены баки, идут их проверки и сборка универсальных ракетных модулей», – уточнил Кузнецов.

«НЖ» представляет собой габаритно-массовый макет ракеты «Ангара-А5М» в натуральную величину. Аббревиатура «НЖ» расшифровывается как «наземный жидкостной». Макет позволит отработать на техническом комплексе все механосборочные операции – сборку «пакета» ракеты, стыковку ступеней, проведение пневматических проверок и часть электрических испытаний.

Ранее было анонсировано начало летных испытаний и первый пуск модернизированной ракеты-носителя «Ангара-А5М».

До этого Роскосмос назвал сроки начала огневых испытания двигателя для «Ангары».

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