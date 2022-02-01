Решение Зеленского об увеличении армии назвали незаконным

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении обороноспособности страны. Об этом сообщило местное издание «Фокус».

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Документ предполагает рост численности украинской армии на 100 000 человек за три года, создание 20 дополнительных бригад вооружённых сил, рост зарплат военнослужащих и др.

В Верховной раде назвали решение главы государства незаконным. Зеленский подписал указ прямо во время выступления перед депутатами Рады. Президент Украины заявил, что этот указ — дежурный документ, который подготовлен не из-за возможного «вторжения» России, а чтобы «был мир».

После выступления Зеленского к микрофону вышел депутат от фракции «Голос» Андрей Шараськин. Он заявил, что президент нарушил закон, подписывая указ. Депутат пояснил, что увеличить численность армии президентским указом нельзя.

«Это делается не указом. Увеличить (численность. — Прим. "Секрета") ВСУ может только Верховная рада», — сказал Шараськин.