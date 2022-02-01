В Испании отметили схожесть украинского батальона «Азов» с нацистами

В испанской газете El Mundo вышел материал об украинских добровольческих подразделениях, в котором отмечается сходство украинских радикалов с немецкими нацистами. Об этом рассказала «Газета.ру».
В статье El Mundo подчеркивается, что националисты в украинских военных подразделениях используют «эстетику нацисткой Германии».
Газета отмечает, что в мероприятиях по военной подготовке гражданских лиц, которые проводят ветераны украинской операции в Донбассе, принимают участие подростки. Некоторые из них тренируются с настоящими винтовками
«На церемониях под открытым небом, эстетика которых напоминает Германию 30-х годов, они произносят клятвы», - подчеркивает издание.
В одном из своих штабов радикалы демонстрируют «очарованным подросткам трофеи - гаубицы, бомбы и пулеметы. Все это проходит в окружении украинских флагов и символики «ультранастроенных» групп.
Французский портал Slate ранее назвал украинский кризис лабораторией ультраправого терроризма.
Издание отмечало, что с 2014 года новые власти страны занимались созданием вооруженных отрядов, привлекая в них членов ультраправых и хулиганских организаций, проявивших себя во время «Евромайдана». На касках некоторых бойцов украинских добровольческих батальонов замечали символику нацисткой Германии.