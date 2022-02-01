В Испании отметили схожесть украинского батальона «Азов» с нацистами

В испанской газете El Mundo вышел материал об украинских добровольческих подразделениях, в котором отмечается сходство украинских радикалов с немецкими нацистами. Об этом рассказала «Газета.ру».

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В статье El Mundo подчеркивается, что националисты в украинских военных подразделениях используют «эстетику нацисткой Германии».

Газета отмечает, что в мероприятиях по военной подготовке гражданских лиц, которые проводят ветераны украинской операции в Донбассе, принимают участие подростки. Некоторые из них тренируются с настоящими винтовками

«На церемониях под открытым небом, эстетика которых напоминает Германию 30-х годов, они произносят клятвы», - подчеркивает издание.

В одном из своих штабов радикалы демонстрируют «очарованным подросткам трофеи - гаубицы, бомбы и пулеметы. Все это проходит в окружении украинских флагов и символики «ультранастроенных» групп.

Французский портал Slate ранее назвал украинский кризис лабораторией ультраправого терроризма.