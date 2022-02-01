США отправили самолет-разведчик к линии соприкосновения в Донбассе

Американский военный самолет-разведчик обнаружен 1 февраля за работой в небе над Донбассом на линии соприкосновения войск.

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Как сообщает ресурс PlaneRadar, самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W Rivet Joint, бортовой номер 62 4132, позывной JAKE11 взлетел с британской авиабазы Милденхолл. По прибытии в зону выполнения задания он начал вести разведку у линии боевого соприкосновения в Донбассе и у северной границы Крымского полуострова.