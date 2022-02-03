Шойгу объяснил февральские учения РФ и Белоруссии

«Конечно, благодаря оперативной работе президентов: и вас, и Владимира Владимировича, ваших коллег по ОДКБ - эту операцию удалось провести в самые короткие, сжатые сроки и, как сегодня уже показывает жизнь, очень своевременно», - отметил Шойгу.