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33 минуты назад

Парламент Азербайджана ратифицировал военное соглашение с Турцией

Парламент Азербайджана на пленарном заседании утвердил Шушинскую декларацию о союзнических отношениях с Турцией, сообщила пресс-служба законодательного органа страны. Соответствующий документ был подписан 15 июня прошлого года президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Азербайджан ратифицировал военное соглашение с Турцией
Фото: meclis.gov.azmeclis.gov.az

При этом стороны договорились совместно проводить модернизацию вооружённых сил обеих стран. Документ предусматривает проведение совместных консультаций, выступление с инициативами, направленными на устранение данных рисков и угроз, оказание взаимной помощи в случае возникновения рисков для безопасности Баку и Анкары.

Эрдоган и Алиев подписали декларацию о союзнических отношениях 15 июня. Историческое событие произошло в ходе двухдневного визита турецкого президента в Азербайджан. По мнению Алиева, Турция и Азербайджан показывают уникальный пример союзничества в мире. Он добавил, что Шушинская декларация с Турцией затрагивает вопросы взаимопомощи в оборонной сфере.

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