Азербайджан ратифицировал военное соглашение с Турцией

Парламент Азербайджана на пленарном заседании утвердил Шушинскую декларацию о союзнических отношениях с Турцией, сообщила пресс-служба законодательного органа страны. Соответствующий документ был подписан 15 июня прошлого года президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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При этом стороны договорились совместно проводить модернизацию вооружённых сил обеих стран. Документ предусматривает проведение совместных консультаций, выступление с инициативами, направленными на устранение данных рисков и угроз, оказание взаимной помощи в случае возникновения рисков для безопасности Баку и Анкары.