Зеленский приказал усилить армию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении численности армии страны на 100 тыс. человек. Как сообщает «Страна.ua», это произошло во время выступления президента в Верховной Раде, куда он приехал на открытие сессии.
Так, численность Вооруженных силы Украины вырастет на 100 тыс. человек за три года, будет создано 20 новых бригад. Президент добавил, что также военным военным поднимут зарплаты и обеспечат их жильем.
Также планируется увеличить срок службы военных, которые находятся на контрактной основе.
«Это старт перехода страны на профессиональную армию не потому, что скоро будет война, а потому, чтобы дальше был мир», — сказал украинский лидер.
Напомним, что ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ сейчас подготовлены лучше, чем в 2014 году. Он подчеркнул, что сейчас это «большая армия», лучше подготовленная и управляемая.
В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. Власти США, ЕС и лидеры G7 уже пригрозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину.
Россия неоднократно отвергала обвинения в «агрессивных действиях», утверждая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.