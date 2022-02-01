Зеленский приказал усилить армию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении численности армии страны на 100 тыс. человек. Как сообщает «Страна.ua», это произошло во время выступления президента в Верховной Раде, куда он приехал на открытие сессии.

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Так, численность Вооруженных силы Украины вырастет на 100 тыс. человек за три года, будет создано 20 новых бригад. Президент добавил, что также военным военным поднимут зарплаты и обеспечат их жильем.

Также планируется увеличить срок службы военных, которые находятся на контрактной основе.

«Это старт перехода страны на профессиональную армию не потому, что скоро будет война, а потому, чтобы дальше был мир», — сказал украинский лидер.

Напомним, что ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ сейчас подготовлены лучше, чем в 2014 году. Он подчеркнул, что сейчас это «большая армия», лучше подготовленная и управляемая.

В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. Власти США, ЕС и лидеры G7 уже пригрозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину.