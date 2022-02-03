В ДНР призвали Запад не воодушевлять Украину на агрессию

Полномочный представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова призвала Запад прекратить воодушевлять Украину на агрессию в интервью РИА Новости.

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«Украина накачивается сейчас вооружением, инструкторами, военными, которые совершенно точно не будут просто растворяться в воздухе», — заявила Никонорова.

Она призвала прекратить «воодушевлять Украину на агрессивные и милитаристские действия», чтобы сохранять дипломатический процесс.

Полпред указала, что поставки вооружения Киеву от западных стран в Донбассе расценивают отрицательно. Подобные действия она назвала «откровенно агрессивными и милитаристскими».