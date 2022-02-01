В ДНР приготовились обратиться за военной помощью к России

«Призываем страны Запада и международные организации, финансирующие украинскую агрессию против Донбасса, прекратить поставки летального оружия и заставить Киев выполнить Минские договоренности. В случае продолжения данных поставок оставляем за собой право обратиться к Российской Федерации и другим странам за оказанием нам военной и военно-технической помощи», — рассказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.