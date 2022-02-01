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38 минут назад

В ДНР приготовились обратиться за военной помощью к России

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) предупредила Украину и западные страны, что ДНР обратится к России за военной поддержкой. Донецк пообещал позвать Москву на помощь в случае усиления Вооруженных сил Украины (ВСУ) новыми поставками оружия, передает ТАСС.

«Призываем страны Запада и международные организации, финансирующие украинскую агрессию против Донбасса, прекратить поставки летального оружия и заставить Киев выполнить Минские договоренности. В случае продолжения данных поставок оставляем за собой право обратиться к Российской Федерации и другим странам за оказанием нам военной и военно-технической помощи», — рассказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Лавров ответил на вопрос о признании ДНР и ЛНР

В Донецке приготовились обратиться в Москву из-за поступивших сведений разведки ДНР о подготовке украинцами окончательного плана вторжения в Донбасс.

«По данным нашей агентурной разведки, украинским генеральным штабом завершена разработка плана наступательной операции в Донбассе. О его подготовке мы ранее уже сообщали», — уточнил Басурин.

По его данным, вскоре документ утвердят в Совете безопасности Украины.

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