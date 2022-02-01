Генштаб Украины завершил разработку плана наступления в Донбассе, заявил РИА Новости представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР). Отмечается, что обстановка в регионе по-прежнему остаётся напряжённой. Кроме того, Народная милиция ДНР зафиксировала рост интенсивности полётов украинских БПЛА на линии соприкосновения в Донбассе.

По данным нашей агентурной разведки украинским генеральным штабом завершена разработка плана наступательной операции в Донбассе. О его подготовке мы ранее уже сообщали, — говорится в заявлении.

Представитель ведомства добавил, что на этой неделе должно состояться совещание под руководством начальника генштаба вооружённых сил Украины с участием командующего операций объединённых сил Украины и командующих оперативно-тактическими группировками «Север» и «Восток», в ходе которого будет представлен данный план.

В свою очередь, пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что самопровозглашённая республика оставляет за собой право обратиться к РФ и другим странам за военной помощью в случае продолжения поставок летального оружия Киеву.