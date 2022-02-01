В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 77.47EUR 86.50
Войти в почту
1 час назад

Генштаб Украины завершил разработку плана наступления в Донбассе

Генштаб Украины завершил разработку плана наступления в Донбассе, заявил РИА Новости представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР). Отмечается, что обстановка в регионе по-прежнему остаётся напряжённой. Кроме того, Народная милиция ДНР зафиксировала рост интенсивности полётов украинских БПЛА на линии соприкосновения в Донбассе.

По данным нашей агентурной разведки украинским генеральным штабом завершена разработка плана наступательной операции в Донбассе. О его подготовке мы ранее уже сообщали, — говорится в заявлении.

Представитель ведомства добавил, что на этой неделе должно состояться совещание под руководством начальника генштаба вооружённых сил Украины с участием командующего операций объединённых сил Украины и командующих оперативно-тактическими группировками «Север» и «Восток», в ходе которого будет представлен данный план.

Потеря Донбасса обошлась Украине в 450 млрд долларов

В свою очередь, пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что самопровозглашённая республика оставляет за собой право обратиться к РФ и другим странам за военной помощью в случае продолжения поставок летального оружия Киеву.

Ранее глава ДНР Денис Пушили допустил, что Украина готовит в Донбассе постановочные химатаки по примеру Сирии. Поводом может служить поступившее со стороны Киева обвинение, что в Горловке произошла утечка химикатов.

45
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители