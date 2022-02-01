Экс-генсек ОБСЕ предсказал провокации в Донбассе

Бывший генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что провокации в Донбассе могут устроить обе стороны конфликта - и ДНР, и ЛНР, и Украина. Об этом сообщает РИА Новости.

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Гремингер заявил, что сейчас ситуация в Донбассе «относительно спокойная». Нарушений режима прекращения огня, по его словам, почти нет.

«И если есть передвижения войск на западной стороне линии соприкосновения, это не означает ничего особенного, потому что это происходит регулярно, когда новые войска заменяют старые», - подчеркнул бывший генсек ОБСЕ.

По его мнению, признаков того, что в Донбассе «что-то назревает», нет.

В то же время Гремингер подчеркнул, что в напряженной ситуации есть риск провокаций со всех сторон, «в том числе, кстати, и со стороны спойлеров, которые действуют не в русле официальной политики».

Он отметил, что в случае провокаций важно не реагировать слишком остро и давать обдуманный ответ.

Замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее заявил о подготовке Украиной шести спецгрупп, цель которых - устроить диверсии на социальных объектах и теракты на химических предприятиях в ДНР и ЛНР. По его словам, подготовкой этих групп занимаются «инструкторы-англичане».