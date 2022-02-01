Киев отреагировал на отвод российских войск Западного округа

Украинские власти хотят получить более детальную информацию об отводе части российских войск Западного военного округа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы украинской дипломатии Дмитрия Кулебы.
"Надо иметь более детальную информацию о том, что на самом деле произошло, и только после этого можно будет делать выводы. В целом на данный момент недоверие к действиям, словам России сохраняется", — сказал министр иностранных дел, говоря о заявлении Москвы об отводе части войск ЗВО.
"С одной стороны, любое объявление Россией об отведении войск само по себе является позитивным сигналом. С другой стороны, на данный момент точно неизвестно, откуда именно отводятся соответствующие подразделения, в каком объеме и каким образом этот отвод способствует деэскалации ситуации. То есть надо смотреть на это комплексно, мало сказать, что "мы кого-то, что-то отводим", — отметил Кулеба.
Как сообщалось ранее, завершилась плановая проверка боеготовности войск и авиации Западного военного округа России. Части возвращаются в места базирования. Об этом стало известно 29 января.
В пункты постоянной дислокации возвращаются передовые отряды инженерных подразделений, подразделения бригад связи, а также радиационной, химической и биологической защиты, авиация – на аэродромы базирования. По возвращении после учений проводится обслуживание вооружения и военной техники.