Киев отреагировал на отвод российских войск Западного округа

"С одной стороны, любое объявление Россией об отведении войск само по себе является позитивным сигналом. С другой стороны, на данный момент точно неизвестно, откуда именно отводятся соответствующие подразделения, в каком объеме и каким образом этот отвод способствует деэскалации ситуации. То есть надо смотреть на это комплексно, мало сказать, что "мы кого-то, что-то отводим", — отметил Кулеба.