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41 минуту назад

Россия перебросила войска на 10 тысяч километров на учениях с Белоруссией

Войска Восточного военного округа в рамках проверки сил реагирования Союзного государства были переброшены на расстояние до 10 тысяч километров, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передаёт ТАСС. Были перебазированы авиационные подразделения и воинские части противовоздушной обороны.

Россия перебросила войска на 10 тысяч километров на учениях с Белоруссией
Фото:  mil/vk.com/Министерство обороны Российской Федерации mil/vk.com/Министерство обороны Российской Федерации

В соответствии с решением президентов России и Белоруссии проводится проверка сил реагирования Союзного государства. От российских вооружённых сил задействованы органы военного управления и подразделения Восточного военного округа. В настоящее время проходит первый этап проверки. Войска переброшены на расстояние до 10 тыс. км, — заявил Шойгу.

Он добавил, что сейчас войска обороняют государственные и военные объекты, границу в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы противовоздушной обороны Белоруссии и России.

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдёт в два этапа. До 9 февраля на территории Белоруссии будет создана группировка войск, организована охрана и оборона важных государственных и военных объектов, воздушного пространства, проверка систем ПВО.

На следующем этапе, который завершится 20 февраля, военнослужащие двух стран совместно проведут учения «Союзная решимость — 2022».

Ранее сообщалось, что подразделения ВВО России организовали в Белоруссии единую систему управления войсками. Командиры разных уровней теперь могут координировать действия в режиме реального времени. До этого в соседнюю республику из Восточного военного округа был доставлен дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

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