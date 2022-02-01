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13 минут назад

Пентагон заявил об отсутствии приказа о переброске войск в Европу

Приказа о начале переброски войск США в Европу в американское военное ведомство пока не поступало, сообщил во время брифинга официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Видео его выступления опубликовал facebook.

Пентагон заявил об отсутствии приказа о переброске войск в Европу
Фото: EPAEPA

«Они не получали приказа о развертывании. Им приказали быть готовыми в более сжатые сроки на случай, если альянс решит задействовать [силы быстрого реагирования НАТО]», — сказал он.

Также, по словам Кирби, Вашингтон ведет «активные переговоры» с рядом союзников по альянсу о возможностях США по укреплению их обороноспособности. В настоящее время никаких окончательных решений по этому поводу не принято.

«Мы ведем активные дискуссии с целым рядом союзников относительно сил США, которые они хотели бы [разместить] и могли бы запросить, но я не могу сегодня сказать ни о каком финальном решении», — отметил представитель военного ведомства США.

Также Кирби сообщил, что размещение сил Североатлантического альянса на восточном фланге может произойти в рамках отдельного двустороннего договора между США и другими странами.

29 января американский лидер Джо Байден заявил, что войска страны в ближайшее время будут переброшены в Восточную Европу и страны, входящие в военно-политический блок.

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