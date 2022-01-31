На Украину прибыла пятая партия вооружения из США

Первая партия груза военного назначения, в том числе боеприпасы, общим весом более 90 тонн прибыла на Украину из США 22 января. На следующий день в Киев доставили второй груз - американское оружие весом более 80 тонн. Еще через два дня, 25 января, на Украину прибыл третий самолет, с летальным вооружением. Еще 81 тонну боеприпасов разного калибра Киев получил из США 28 января. Отмечалось, что поставки вооружения происходят в рамках одобренной администрацией президента США Джо Байдена помощи Украине на сумму $200 млн.