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33 минуты назад

На Украину прибыла пятая партия вооружения из США

Грузовой самолет из США доставил на Украину пятую партию вооружения, в частности, боеприпасы. Об этом в понедельник сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

На Украину прибыла пятая партия вооружения из США
Фото: ReutersReuters

"Пятая "птица" в Киеве! Еще 84 тонны боеприпасов различного калибра", - написал он в Twitter.

При этом Резников сопроводил свое сообщение фотографией салона грузового самолета с большим количеством ящиков.

Министр добавил, что в ближайшие дни Украина ожидает получить очередной груз "оборонного вооружения" из США.

Первая партия груза военного назначения, в том числе боеприпасы, общим весом более 90 тонн прибыла на Украину из США 22 января. На следующий день в Киев доставили второй груз - американское оружие весом более 80 тонн. Еще через два дня, 25 января, на Украину прибыл третий самолет, с летальным вооружением. Еще 81 тонну боеприпасов разного калибра Киев получил из США 28 января. Отмечалось, что поставки вооружения происходят в рамках одобренной администрацией президента США Джо Байдена помощи Украине на сумму $200 млн.

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