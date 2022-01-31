В Дании испугались эскалации в Арктике из-за России

Действия и политика властей России и Китая в Арктике могут привести к военной эскалации. Об этом говорится в новой стратегии внешней политики и безопасности Дании.
«С ростом присутствия и строительства России, и тем, что Китай называет себя "приарктическим государством", возрастает риск военной и политической эскалации в Арктике и вокруг нее. Мы будем настаивать на том, чтобы все арктические государства выполняли свои обязательства и разрешали свои разногласия посредством сотрудничества», — отмечается в документе.
Возросший интерес НАТО к региону, в Дании оправдывают активным наращиванием России военного потенциала в Арктике. Также в стране считают своей обязанностью гарантировать решение гражданских и военных вопросов в районе, в том числе через пакет арктического потенциала.
Ранее стало известно о планах Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций проанализировать попытки государств оказывать влияние в Арктике.