В Дании испугались эскалации в Арктике из-за России

«С ростом присутствия и строительства России, и тем, что Китай называет себя "приарктическим государством", возрастает риск военной и политической эскалации в Арктике и вокруг нее. Мы будем настаивать на том, чтобы все арктические государства выполняли свои обязательства и разрешали свои разногласия посредством сотрудничества», — отмечается в документе.