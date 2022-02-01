Киев отреагировал на отвод российских войск Западного округа

"Надо иметь более детальную информацию о том, что на самом деле произошло, и только после этого можно будет делать выводы. В целом на данный момент недоверие к действиям, словам России сохраняется", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник, говоря о заявлении России об отводе части войск Западного военного округа.