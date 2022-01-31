В Киеве заявили о риске вторжения РФ в Чернобыль

Россия в случае вторжения на Украину может выбрать кратчайший путь до Киева – через Чернобыльскую зону отчуждения, сообщает Sky News.

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Отмечается, что Чернобыль находится недалеко от границы с Белоруссией – российским стратегическим партнером. Кроме того, от Чернобыля до Киева «всего несколько часов езды на танке».

«Приказ опустошить обширную Чернобыльскую зону отчуждения пришел из Москвы. Теперь есть опасения новых приказов, которые отправят российские войска, чтобы снова забрать Чернобыль по пути в Киев», - говорится в статье.

Из-за «российской угрозы» Украина усилила охрану Чернобыльской зоны отчуждения. За последние два месяца туда было направлено 7,5 тысячи пограничников. Погранслужба усилила охрану территории, увеличила количество патрулей и количество людей в этих патрулях. Предполагается, что пограничники должны заблаговременно увидеть приближение российских войск и вызвать подкрепление.

В течение нескольких месяцев на Западе муссируются слухи о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Россия не раз отвергала обвинения о планах «военной агрессии» против Украины.